Tørlagt springvand: Politikere vil ikke bruge penge på det

Springvandet på Gravene har længe været uden vand, og det blev starten på en debat i en lokal facebookgruppe. Benny Bonde, formand for udvalget plan og miljø, vil have det helt fjernet.

Springvand er som regel tørlagt hen over vinteren for at undgå frostskader, men på Gravene er det ikke kun temperaturen, som driller, og derfor er det længe siden, der sidst har været vand i springvandet. Det er der flere årsager til. Kummen på springvandet er utæt, fordi fugerne er revnede både udvendigt og indvendigt, og så er afløbet i bunden defekt. Derfor vil det kræve en renovering for omtrent 300.000 kroner, hvis lyden af plaskende vand igen skal kunne høres på torvet.

- Det var egentlig bare en undren, jeg gjorde mig. Når man har et springvand, så synes jeg jo, at der skal vand i det, siger han.

Det spørgsmål stillede Hans Skøtt i den offentlige facebookgruppe "Haderslev og Omegn" tirsdag formiddag. For han er ikke den eneste, der undrede sig, og opslaget om springvandet på Gravene har fået over 90 kommentarer og svar.

Når man har et springvand, så synes jeg jo, at der skal vand i det

Torvet

Det gamle springvand stammer fra 1927 og prydes i midten af en bronzefigur af tre små drenge. Står det til formanden for udvalget for plan og miljø, Benny Bonde (LA), skal vi dog ikke regne med, at der kommer vand i springvandet igen.

- Jeg vil gerne have det brækket ned, så der bliver mere plads på torvet, siger han.

Bonde har tidligere foreslået et p-hus på stedet.

Hvis det var Hans Skøtt, der skulle bestemme, så han helst, at springvandet blev flyttet til Stormklokken. Han synes ikke, at det kan ses og nydes nok på dets nuværende placering på Gravene. På mange måder er spørgsmålet om springvandet, da også et spørgsmål om hele pladsen. Ifølge Benny Bonde har udvalget brugt de penge, der er afsat til området ved Gravene for i år, og derfor kommer der ikke til at ske noget med springvandet foreløbigt.

- Der er andre projekter, der er vigtigere, end at bruge penge på at få vand i det springvand, og den holdning tror jeg ikke, at jeg står alene med, siger han.

Benny Bonde har ikke nogen bud på, hvornår der igen skal tages beslutninger om, hvad der skal ske med Gravene. Så indtil videre ser det ikke ud som om, at der komme vand i springvandet til foråret.