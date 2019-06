Tørken kan udløse afbrændingsforbud igen

Sidste år var ekstremt tør og udløste forbud mod blandt andet at grille i naturen landet over.

HADERSLEV: Hedebølgen er over os. Og tørke har der været et stykke tid. Men i Brand & Redning Sønderjylland holder man stadig igen med at udstede et egentligt afbrændingsforbud.

Sidste år gik et tidligt afbrændingsforbud ud over mange sankthansbål og grillfester landet over. Men der skal snart komme forbud igen.

- Vi forsøger at koordinere det i forhold til vores naboberedskaber. Det er lige tørt alle steder. Men hvis tørken fortsætter, så kan man vælge at lave et afbrændingsforbud. Men tørken alene afgør det ikke. Mængden af naturbrande er ikke stigende, selvom det har været tørt siden april. Det er ikke alarmerende. Vi har haft noget regn indimellem, der har været med til at sænke tørkeindekset, konstaterer beredskabsdirektør og forebyggelseschef Lars Møldrup.