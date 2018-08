Tørke sætter stop for fodbold i Haderslev Kommune

De gule græsplæner over Haderslev Kommune rammer nu også kommunens fodboldspillere. Tørken har fået Haderslev Idrætscenter og Haderslev Kommune til at udstede et forbud mod fodboldspil og træning på boldbanerne på ubestemt tid.

Haderslev: Det ekstremt varme og tørre vejr får nu konsekvenser for kommunens amatørfodboldspillere. Haderslev Kommune og Haderslev Idrætscenter sætter nemlig en glidende tackling ind mod spil på deres baner. - Det er en faglig vurdering, vi har lavet. Man vil ødelægge for meget, hvis man begynder at spille på banerne, mens de er så tørre, som de er, siger Jacob Christian Hansen, som er centerleder ved Haderslev Idrætscenter. Jacob Christian Hansen fortæller, at han regner med, at det vil tage omkring 10 til 12 dage med regn, inden banerne vil være klar til at spille på. Men regnen skal også lige kommer først. - Vi er i en situation, hvor træning og kampe kan ødelægge de rødder, der er under jorden. Dem er der liv i nu, og det liv vil vi ikke ødelægge ved, at man spiller fodbold, inden banerne er klar, siger han. Centerlederen påpeger også det paradoksale i, at sidste år måtte man indstille fodboldtræningen grundet meget vand på banerne.

