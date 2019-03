Tøjforretning er gået konkurs: - Den butik har trukket det store læs!

En epoke slutter med lukningen af Stine og Holmberg i Vojens, der gennem mange år har været et stort aktiv for det lokale handelsliv.

VOJENS: Dame- og herremodebutikken Stine og Holmberg i Rådhuscenteret i Vojens er gået konkurs.

Ifølge kurator i konkursboet Lasse Ladefoged fra Berg Advokater i Vojens, har virksomheden selv indgivet konkurs-begæring, og der arbejdes nu på at få solgt varelageret bedst muligt.

- Vi er ved at lægge en strategi, men allerførst skal vi have overblik over boet, udtaler Lasse Ladefoged til Ugeavisen MidtSyd.

Han vil på et senere tidspunkt oplyse, hvordan boet skal afvikles, beretter MidtSyd.

Man kan ikke sige Stine og Holmberg uden at tænke på ægteparret Ulla og Preben Holmberg. De solgte den 1. april 2014 deres livsværk, som de åbnede i 1986 i Vestergade og senere flyttede ud i det nye Rådhuscenter. Butikken havde på det tidspunkt været til salg i halvandet år.

Det var en glædens dag, da Alice Jespersen fra Sko-og Tøjhuset i Gram meldte sig som den nye køber af Stine og Holmberg, og hun ville drive butikken videre i den samme ånd - med samme navn og personale.

Ifølge Jens Peter Rasmussen, formand for Vennekredsen, fortsætter den nu konkurs-ramte forretning med salg af billetter til Vennekredsens næste store arrangement på Lagoniskolen lørdag den 16. marts.

Her vil der klokken 12 blive serveret gule ærter, og der er underholdning med blandt andre Kisser & Søren.

- Stine og Holmberg har solgt billetter for os gennem mange år. Butikken vil fortsætte med at sælge billetter til arrangementet den 16. marts, når ophørudsalget begynder torsdag, fortæller Jens Peter Rasmussen.

Derudover kan billetter købes på Loppegården på hverdage mellem klokken 8 og 12.00.

Jens Peter Rasmussen er som mange andre borgere trist over, at Stine og Holmberg lukker.

- Den butik har om nogen været med til at trække det store læs i vores by, konstaterer Jens Peter Rasmussen.