Tøjbutik køber naboens konkursbo: - Vi har haft et fantastisk godt samarbejde

Allan Bolander bekræftede mandag, at han har overtaget konkursboet. Der er ophørsudsalg fra torsdag klokken 12.00.

VOJENS: 20-30 mand var sidste torsdag taget til ophørsudsalg hos den konkursramte Stine og Holmberg i Rådhuscentret. Desværre var det en and.

Det rigtige ophørudsalg begynder torsdag den 14. marts klokken 12.00.

Det fortæller Allan Bolander, indehaver af Din Tøjmand Bolander, der vil forestå salget af nabo-butikkens restlager i Rådhuscentret.

- Vi har købt konkursboet efter Stine og Holmberg. Det er selvfølgelig købt med det for øje, at vi skal køre ophørsudsalget, fortæller Allan Bolander.

Ophørsudsalget kører torsdag fra klokken 12 til 20, fredag fra 10 til 20 og lørdag og søndag fra klokken 10 til 15 begge dage.

- Det er samme åbningstider ugen efter, og det foregår over i butikken, fortæller Allan Bolander.

Det var en kommentar fra Vennekredsens formand Jens Peter Rasmussen, der var medvirkende til, at der pludselig stod 20-30 mand i kø udenfor Stine og Holmberg sidste torsdag.

- Det synes jeg bestemt ikke var heldigt. Jeg var i forhandlinger med boets kurator på det tidspunkt, og der var slet ikke noget, der var afgjort, fortæller Allan Bolander.

Han havde starten besluttet sig for at give et bud på restlagret hos Stine og Holmberg fordi:

- Det er en butik med splinternye forårsvarer, jeg har købt. Hvis det var gamle ting, havde jeg nok ikke været så interesseret.

Allan Bolander kommer til at savne Alice Jespersen og Stine og Holmberg i Rådhuscentret.

- Det er en kollega, vi har haft et fantastisk godt samarbejde med, sige han.

Alle byer kæmper i disse år for at bevare handlen lokalt.

- Vi er ikke hårdere ramt end andre byer. Det er bare tendensen. Det er trods alt bedre, at vi som lokal butik kan køre restsalget hos Stine og Holmberg, for på den her måde bevarer vi også omsætningen lokalt. Der kommer ikke en eller anden udefra og laver outlet, konstaterer Allan Bolander.

Hele restlagret hos Stine og Holmberg sælges nu på ophørsudsalg.

- Vi kører med halv pris på det hele fra første dag, fortæller Allan Bolander.

Han har lejet butikken indtil den 30. april, og den vil holde åbent indtil varelagret er solgt.