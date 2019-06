To voldsomme anholdelser er anmeldt til politiklagemyndigheden

HADERSLEV: Moren til en lokal 32-årig psykisk syg misbruger har nu også fået en videooptagelse af den anholdelse, som onsdag i sidste uge endte med, at han blev varetægtsfængslet i tre uger.

På videoen kan man se ham ligge bag politibilen i Apotekergade ved Torvet. Det ser ud som om en eller to betjente sidder oven på ham. Men derudover er det svært at se, hvordan anholdelsen er foregået.

Sønnen blev også anholdt to dage før, men sat på fri fod igen efter én overnatning. Begge anholdelser han den 52-årige kvinde nu klaget over til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Ifølge hende blev sønnen under den første anholdelse sparket på benene og i hovedet, mens han sad i en politibil. Her blev der også optaget video.

Under den anden anholdelse mener hun, at han blev smidt under en politibil. Under grundlovsforhøret om torsdagen, hvor han igen var meget uligevægtig, anklagede han politiet for at have brækket sin højre fod under anholdelsen.

- Han sagde, at de stod på en af hans fødder, forklarer hans mor.