HADERSLEV: Politiet fik fredag aften klokken 23.15 en anmeldelse om vold på Teaterstien. Her var en 18-årig mand fra Haderslev blevet skubbet ned af nogle trapper, og da han rejste sig igen, blev han slået i ansigtet. Politiet har efterfølgende kunnet anholde to unge 18-årige mænd, der også er fra Haderslev, som de har sigtet for vold. Hvad overfaldet skyldes, ved politiet ikke endnu.