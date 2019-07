To tricktyve stjal kvindes hævekort i Aldi

Haderslev: Onsdag kom en kvinde i 50'erne ufrivilligt på en dyr indkøbstur i Aldi på Laurids Skaus Gade i Haderslev.

Klokken 13.10 var hun ude at handle, da hun under sit indkøb blev distraheret af to personer.

De fik held til at stjæle kvindens hævekort, og efterfølgende lykkedes det de to personer at hæve en del kontanter, inden kortet blev spærret.

De to gerningsmænd var ifølge Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi henholdsvis en kvinde mellem 30 og 40 år og en mand mellem 40 og 45 år.

Kvinden var 165 centimeter høj, almindelig af bygning, havde sort hår og var iført en lys bluse.

Medgerningsmanden var ligeledes almindelig af bygning, mellem 170 og 175 centimeter høj, havde sort, kort hår, talte engelsk og var iført en kortærmet, ternet skjorte.

Politiet hører gerne fra vidner i sagen.

Ifølge Henning Marcussen arbejder politiet ud fra en teori om, at der kan være sammenhæng mellem tricktyveriet og et lignende tyveri, som fandt sted i Vejen torsdag formiddag.