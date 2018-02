To til samtale om direktørpost hos VUC Syd

Bestyrelsen for VUC Syd afviklede torsdag samtaler med to kandidater til posten som direktør for VUC Syd.

Onsdag var bestyrelsen for VUC Syd samlet til ekstraordinært møde for at drøfte den voldsomme kritik fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Torsdag var bestyrelsen igen samlet. Denne gang for at finde den nye direktør, der i fremtiden skal stå i spidsen for den skandaleramte sønderjyske uddannelsesinstitution.

To udvalgte kandidater var kaldt til samtale efter en lang udvælgelsesproces, som gik i gang umiddelbart efter, at VUC Syds daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, med dags varsel i sommer forlod hjørnekontoret på toppen af VUC Syds domicil på Haderslev Havn.

- Der er to til samtale, siger formanden for VUC Syds bestyrelse, H. P. Geil, der torsdag ikke ønskede at komme nærmere ind på, hvem de to kandidater er.

Han oplyser, at de to er udvalgt på baggrund af en tidligere samtale, hvor fire til fem kandidater var indkaldt.

- Der var flere, der søgte, siger han.

Det er rådgivningsfirmaet Hansen Toft, der har hjulpet og hjælper VUC Syds bestyrelse med at finde en ny direktør. Stillingen blev slået op i slutningen af november og heraf fremgår, at der søges en visionær direktør, "der kan tage VUC Syd til næste niveau og realisere organisationens fulde potentiale".

- Vi søger ikke en administrator, men en visionær direktør, forklarer H. P. Geil.

Ifølge stillingsopslaget skal den nye direktør have solid ledelseserfaring fra uddannelsessektionen.