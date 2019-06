Errested: Siden 2012 har Vestjyllands Andel modtaget korn på Errested Maskinstation. Dét samarbejde har nu fået ekstra ben at gå på, idet Vestjyllands Andel har opført to store siloer med en samlet kapacitet på 6.000-7.000 tons. Dermed er grovvareselskabet klar til årets høst, hvor der forventes at blive leveret massive mængder korn fra de lokale landmænd til opbevaring på Errested Maskinstation. - Det er superoptimalt med disse siloer i Errested. Det giver rigtig god mening for vores logistikafdeling, at Vestjyllands Andel kører et læs foder til Sønderjylland, og i stedet for at køre en tom bil hjem tager vi korn med fra Errested Maskinstation til vores egne lagre, forklarer Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel, i en pressemeddelelse.