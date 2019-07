To søstre, der går den klassiske vej

Ikke til diskussion

I et sidelokale stod Giuly og øvede violin:

- Min søster er i Estland, forklarede hun, der i år afviklede koncerten alene med sin mor. Til gengæld får de assistance næste år, for da bliver koncerten med seks musikere i alt, fortalte mor og datter få minutter, før koncerten begyndte foran de godt 30 tilskuere.

Anna er til et orkesterkursus i det baltiske land, og til daglig er hun studerende ved konservatoriet i København. Dermed er vejen lagt for de to kvinder, for Giuly, der efter sommerferien begynder i 3. g på katedralskolen, skal samme vej.

Det er slet ikke til diskussion, forstår man.