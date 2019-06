To søstre blev misbrugt af den samme mand

På grund af træthed og indtag af alkohol kunne to kvinder ikke modsætte sig, at deres vært uopfordret gav dem oralsex. Foto: Larz Grabau

59-årig blev dømt for at udføre oralsex på to sovende og berusede kvinder. Det skete i den samme sofa med fire måneders mellemrum.

HADERSLEV: En lidt speciel sædelighedssag fandt endelig en afgørelse i sidste uge. Den 59-årige tiltalte mand har tidligere været udrejst, når sagen har skullet for retten i Haderslev. Men efter to års ventetid lykkedes det at gennemføre sagen ved Retten i Sønderborg. Manden var tiltalt for to meget ens seksuelle overtrædelse begået mod to søstre; nøjagtig samme sted i hans hjem, men med nogle måneders mellemrum. De handlede om, at han havde udført oralsex på kvinderne, mens de lå på hans sofa, og de var søvndrukne og påvirkede af alkohol. Det skulle være sket i henholdsvis marts og juli 2016. Men det blev først anmeldt nogle måneder senere, da den ene søster betroede sig til den anden. Hun kunne fortælle, at hun havde været ude for nøjagtig det samme. Hun anmeldte det så et par måneder efter sin søster.

Sagen kort Den 59-årige lokale mand blev dømt efter voldtægtsparagraffen i straffeloven. § 216 lyder: For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang ... eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.Han blev dømt med henvisning til § 225: Bestemmelserne i (paragrafferne) 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.



Han blev idømt seks måneders delvist betinget fængsel for de to krænkelser af de to kvinder, som er søstre.



Manden nægtede sig skyldig, men endte efter et par dages betænkningstid med at modtage dommen.

Voldtægt Manden blev tiltalt efter voldtægtsparagraffen; men for "andet seksuelt forhold end samleje" med en person, som på grund af søvn og mulig spirituspåvirkning var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Det nægtede den 59-årige mand. Men efter at have hørt de to kvinders forklaringer, fandt retten ham skyldig. Han blev idømt seks måneders fængsel. De fire måneder blev dog gjort betinget, så han kun skal afsone de to måneder. Betingelsen for at slippe for resten af straffen er, at han udfører 100 timers samfundstjeneste. Der er også en prøvetid på to år, hvor han ikke må begå noget tilsvarende, og hvor han skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Derudover blev han dømt til at betale hver af søstrene 8000 kroner i erstatning. Den 59-årige har siden modtaget dommen. Flere detaljer er udeladt for ikke at afsløre de implicerede parters identitet.