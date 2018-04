To ministre ser på løsninger for udsatte flymekanikere

På Christiansborg arbejdes der nu på at finde en mulighed for at give to amerikanske F-16 mekanikere adgang til det danske sundhedsvæsen. Groft sagt; fordi de ikke er europæere, kan de ikke få sundhedskort, selvom de arbejder for den danske stat og det danske forsvar.

SKRYDSTRUP: Der kan være en løsning på vej i sagen om Fighter Wing Skrydstrups amerikanske flymekanikere, som ikke kan få et sundhedskort og derfor risikerer at måtte sige farvel til deres job. Torsdag formiddag blev forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen informeret om problematikken. - Jeg har både talt med beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren under gruppemødet. Jeg har bedt dem om at gå det igennem, og det har de lovet mig, fortæller det lokale folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V). Sagen kan gå hen at blive hastebehandlet, blandt andet fordi der er mangel på netop flymekanikere, og fordi flybasen er i en milliarddyr omstillingsproces fra F-16 til F-35. - Jeg har sagt til dem, at jeg ikke har lyst til at have det her problem hængende længe. Jeg tror, de tager det som en hastesag; jeg tror de er indstillet på at få det løst. Helt generelt vi er inde i en opbygningsproces i Skrydstrup, så er det ikke rart at have sådan en sag. Så det er rart at få løst.

Sagen kort De to amerikanske statsborgere Sean Murphy og Christopher Sholar arbejder som flymekanikere på Fighter Wing Skrydstrup. De er begge gift med tyske statsborgere. Sean Murphy har boet i Danmark, men er flyttet til Sydslesvig. Christopher Sholar boede og arbejdede i Norge, inden han flyttede til Sydslesvig. De er dermed grænsependlere.



Men fordi de er såkaldt tredjelandsstatsborgere, kan de ikke få det særlige sundhedskort, som giver den samme adgang til det danske sundhedsvæsen som det gule sundhedskort. Sean Murphy havde det særlige sundhedskort. Men da han ville hjælpe sin kollega med også at få et, fik han sit inddraget, da Udbetaling Danmark opdagede, at han var flyttet til Tyskland. Danmarks retlige EU-forbehold forhindrer dem i at få sundhedskortet. Mens for eksempel statsløse, flygtninge og deres familiemedlemmer kan beholde sundhedskortet, selvom de har forladt Danmark igen.



Begge amerikanere betaler skat i Danmark og er i gang med at lære dansk.



JydskeVestkysten skrev om sagen første gang i tirsdag.