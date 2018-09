To mand deler Sundhedsprisen 2018

Der skal være nogen, der trækker læsset. Ellers bliver det ikke til noget.

Derfor er det også værd at påskønne, når nogen trækker, og derfor uddelte Haderslev Kommune Sundhedsprisen 2017.

Udvalgsformand Børge Koch (R) uddelte prisen på vegne af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Udvalget uddeler den hvert år for at fremhæve og hylde de mange ekstraordinære, frivillige sundhedsindsatser, der foregår i Haderslev Kommune. Prisen går, som det fremgår af navnet, til særlige lokale indsatser, som er med til at mobilisere borgerne til en mere aktiv og sundere levevis.

- I år har vi modtaget ekstra mange kvalificerede indstillinger. Udvalget har i år modtaget 25 indstillinger til Sundhedsprisen til 13 sunde tiltag. Det er utrolig flot, og vi er meget glade for den store interesse og det engagerede arbejde med sundhed, der foregår overalt i Haderslev Kommune. Jeres frivillige og helhjertede indsats er en afgørende forudsætning for, at vi sammen kan lykkes med at styrke både den fysiske og mentale sundhed i Haderslev Kommune, sagde Børge Koch, hvorefter der blev klappet af de 25 nominerede.

Herefter kunne han afsløre, at udvalget i år har valgt at give prisen til to personer i fællesskab. Nemlig frivillig træner i Moltrup Christoffer Vitved, samt frivillig træner for Vikings XL, Claes Overgaard.

- Der er tale om to personer, som på hver sin måde har ydet noget ekstraordinært. To personer, som begge har vist et stærkt personligt engagement og initiativ og med deres ildhu og forbilledlige adfærd er lykkes med at bryde de vante rammer for at skabe nye, sagde Børge Koch om begrundelsen.

I indstillingen af Christoffer Vitved står bl.a.:

"Han er med i bestyrelsen for idrætsforeningen, og har etableret flere sundhedsfremmende aktiviteter i sognet. Det skaber et fællesskab i fællesskabet, hvilket er fantastisk. Det er så svært at få noget op at køre i de små sogne. Her har Christoffer Vitved virkelig formået at ramme plet."

Christoffer var indstillet af Charlotte Gøttig, Michael Winter, Annette Kjær og Jeppe Roland Lykke.

Om Claes Overgaard hedder det blandt andet, at han har ramt en målgruppe, som han selv har været en del af, nemlig de inaktive mænd. I indstillingen står der også:

"Claes Overgaard har meget målrettet og bevidst gennem cirka to år gennemgået en markant udvikling. Haft kræft to gange og svært overvægtig med de følgesygdomme, det nu giver, til i dag at have tabt rigtig mange kilo, være inspiration for mange ligesindede, være initiativtager til Vikings XL, tovholder på "Rigtige mænd løbet" m.m. Og en kæmpe motivation og forbillede for andre."

Claes var indstillet af Finn Mandau, Kirsten Lorenzen, Marianne skovshoved, Henrik S, Christian Skovfoged og Karsten Højland.