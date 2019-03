To mænd sigtet for at køre uden kørekort

Sommersted/Vojens: Politiet nuppede i to tilfælde onsdag aften bilister, der kørte bil uden at have førerret.

Klokken 18.02 blev en 39-årig mand fra lokalområdet stoppet i en varebil på Tovskovvej ved Sommersted. Her viste det sig, at han administrativt havde fået inddraget sit kørekort.

Kort tid senere var det en 22-årig mand fra Vojens-området, der gik i fælden. På vej i østlig retning ad Fuglesøvej i Vojens blev han stoppet klokken 19.52.

Begge mænd er sigtet for kørsel uden førerret, og også ejeren af den bil, som den 22-årige kørte, en 26-årig mand fra Vojens, fik en hilsen for politiet. Han sigtes for at lade en person uden førerret køre bil.