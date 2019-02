To mænd blev reddet op af det kolde havnebassin

HADERSLEV: Søndag klokken 18.53 gik der en alarm om en drukneulykke i Haderslev Havn. Det viste sig, at to personer lå i det iskolde havnebassin. Politiet var hurtigt fremme og fik hevet dem op med hjælp fra endnu en person på havnen; muligvis en Falck-mand.

De to mænd på 34 og 54 år var tilsyneladende berusede, da de faldt i havnen. Ifølge politiet havde der været drikkelag på en båd. Begge mænd havde været om bord på båden lige inde uheldet. Den ene af dem faldt i, og så hoppede den anden efter, for at holde ham oppe. Begge mænd havde fat i både båd og redningsudstyr, da hjælpen nåede frem.

Den ene blev kørt på skadestuen i Aabenraa. Den anden mand ville ikke med, men blev tilset af en læge på stedet.

Der blev også sendt en redningshelikopter, men den blev hurtigt aflyst igen.