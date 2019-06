Vojens: Onsdag klokken 21.34 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en brand på Gammel Bækvej i Uldal vest for Vojens. Det fortæller politiets vagtchef Erik Lindholdt.

- Der er ild i to industribygninger. Der er også et stuehus, og anmelder er i gang med at få personer ud af stuehuset, siger vagtchefen til JydskeVestkysten klokken 21.55.

Politiet kan i øjeblikket ikke give flere oplysninger.

JydskeVestkysten følger sagen.