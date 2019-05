To betjente kørte lige i politiets fotofælde

HADERSLEV: Næsten tre år efter 1260 bilister blev blitzet af en ATK-vogn ved Oksekær Vest rastepladsen, er de sidste retssager stadig ikke slut. To lokale betjente gik nemlig også i fotofælden med deres tjenestebiler.

I alt 3148 bilister passerede den 12. oktober 2016 den fire timer lange fartkontrol, der var opstillet i forbindelse med en kontrol af lastbiler på rastepladsen. 40 procent af dem overholdt ikke den midlertidige hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Cirka hver tiende sekund blev blitzen fyret af.

Det udløste bøder for tre millioner kroner og et væld af klager over skiltningen. De to betjente på i dag 60 og 64 år, ville heller ikke acceptere bøderne. Deres sager afventede de mange retssager mod civile borgere i både by- og landsretten og måtte en tur over Statsadvokaten i Viborg for at blive vurderet.

Retssagerne kom først for retten i januar. Torsdag var de sidste retsmøder så berammet ved bitingstedet i Haderslev. Det blev en daglang forestilling, hvor yderligere efterforskning siden januar retsmøderne blev fremlagt.