To betjente efterforskes for vold mod anholdt

To gange i løbet af den forgangne uge var en 32-årige mand i konflikt med politiet. Han er sigtet for vold mod en betjent og to betjente er anmeldt for vold mod ham.

HADERSLEV: En 32-årig mand smed tøjet under et grundlovsforhør torsdag ved Retten i Sønderborg. Han ville vise dommer Karen Thegen mærkerne efter en voldelig anholdelse mandag aften.

- Hele min skulder og min nakke har været blodsprængt. Han sparkede mig to gange i hovedet den dag, forklarede han efter at have taget trøje og T-shirt af.

Hans forsvarer Klaus Ewald vurderede, at dommeren ikke kunne se noget fra den vinkel, og mente at han skulle klæde sig på igen. Umiddelbart var der ikke andet påfaldende at se end nogle tatoveringer rundt om på hans krop.

Karen Thegen kommenterede det heller ikke. Men hun gav ham lov til at lægge sit højre ben op på vidneskranken et par gange, når han ømmede sig over sin fod. Han forklarede, at politiet havde brækket hans fod - muligvis om onsdagen, hvor han blev anholdt igen.

- Jeg har fået tæsk af politiet!

Han mente af begge episoder var blevet filmet, og at der var klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) over betjentene.