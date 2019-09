Tjekkiske Natálie er både til floorball og ishockey

- Jeg startede med at spille tennis, da jeg var ti år, men ville hellere dyrke en holdsport på grund af det sociale, fortæller Natálie på et formfuldendt engelsk med en snert af amerikansk accent.

I den bedste række

Hendes talent for floorball var så stort, at hun kom til at spille i den bedste række i Tjekkiet, og som juniorspiller var hun tæt på den nationale top.

- Vi spillede to-tre kampe om ugen. Hertil kom så træning. Teknisk er standarden i Tjekkiet noget bedre end i Danmark, og det går også lidt hurtigere, siger Natálie.

Drømmen om at spille ishockey er dog blevet til virkelighed i Danmark. Her spiller hun på motionsplan i Vojens Ishockeyklub. Det var også her, hun kom i kontakt med en floorballspiller fra Blackbirds. Han opfordrede hende til at komme til træning, og siden juni måned har hun været en del af den lokale klub.

At spille sammen med mænd er intet problem for hende, og hun har ikke mistet fornemmelsen for spillet, selv om hun har holdt en længere pause fra floorball på grund af en knæskade og arbejde.