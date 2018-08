Tine vil ikke være som far - nu er hun med i Robinson

Haderslev: Da første afsnit af den nye sæson af Reality-programmet Robinson Ekspeditionen løb over skærmen, var der Haderslev-drys med. Tine Bonde, der bor og er født og opvokset i Haderslev, er en af de 27 deltagere.

Den 25-årige kvinde har altid fulgt med i Robinson, og allerede som helt ung vidste hun, at det var et program, hun ville deltage i. Det fysiske og mentale pres var i høj grad med til at tænde Tines fascination af programmet.

- Det var en rigtig fed oplevelse at være med. Men det var noget helt andet, end jeg havde forestillet mig. Kameraerne er vigtige, og hvis der er en kameravinkel, der ikke lige stemmer, så er det vigtigt at få det rettet. Så vi fik tit at vide, at vi skulle stå helt stille midt i en udfordring, så det kunne rettes til, siger Tine.

Robinson-deltageren er datter af svineproducent og lokalpolitiker Benny Bonde (LA). Det at bære lokalpolitikerens efternavn har været med til at tegne et billede af hende, hvilket hun ikke bryder sig om. Hun har derfor brugt meget tid på at være sig selv, og deltagelsen i Robinson Ekspeditionen er endnu et skridt på vejen mod at skabe sit eget navn.

- Jeg har altid været en person, der siger min mening. Jeg er meget umiddelbar og på den måde har jeg også haft et behov for at vise, hvem jeg er, siger Tine, der slår fast, at hun har det bedste forhold til sin far.

Det er da også forældrene, der passer hendes to hunde, når hun enten er på arbejde eller tre måneder på Filippinerne for at skyde optagelser til Robinson Ekspeditionen.