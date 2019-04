Timelang politijagt på stjålet traktor: Betjent sprang op på traktor og måtte bruge peberspray

HAMMELEV: Et vidne anmeldte lørdag morgen klokken 07.06, at en traktor var kørt igennem vedkommendes ejendom ved Tørning udenfor Hammelev og fortsat videre. Politiet sendte derfor en patrulje efter traktoren, og der gik ikke lang tid, inden de fandt traktoren, som senere viste sig at være stjålet. Chaufføren havde dog ikke tænkt sig at stoppe, og efter næsten en timelang politijagt, der var gået igennem flere mindre byer, lykkedes det endelig patruljen at få stoppet traktoren klokken 08.00.

Traktoren var kørt igennem et autoværn og endt i en grøft på Nygårdsvej, hvor den ikke kunne komme videre, og en snarrådig betjent hoppede ud af patruljevognen og hoppede op på traktorens trappestige og pacificerede traktorføreren med peberspray.

- Sådan en frontlæsser er ikke lige til at standse. Den kører man ikke bare lige ind foran med en politibil af hensyn til vores egen sikkerhed, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Stregaard.

Føreren af traktoren viste sig at være fuld, og han kan derfor se frem til række sigtelser for blandt andet at have stjålet traktoren, kørt spritkørsel, kørsel trods frakendt kørekort og adskillige overtrædelser af færdselsloven. Manden var en 40-årig fra Haderslev.