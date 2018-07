Tillidskvinde: Medarbejderne i hjemmeplejen bestemmer ikke selv

FOA's fællestillidsrepræsentant, Gyde Mortensen, er forbløffet over, at det socialdemokratiske medlem af voksenudvalget, Lone Ravn (S), kan blive overrasket over, at sengeredning ikke er en del af de "pakker", der tilbydes de ældre.

- Som jeg kan forstå, så blev den 79-årige kvinde visiteret til 30 minutter tre gange om ugen til et tilsyn, og det kan så handle om, at medarbejderne skal tjekke, at hun er kommet ud af sengen og har lavet de ting, hun skal. Hvis hun har det, så skal de jo køre igen, men jeg har også den holdning, at det ikke er ok, at en dame, der kommer hjem fra sygehuset med de her ting, ikke kan få lidt hjælp, det er bare ikke medarbejderne der bestemmer, hvad der skal laves ude ved de ældre. De får at vide fra visitationen, hvad der skal laves, og så bliver jeg altså lidt forundret, når politikerne mener, det er for dårligt, at hun ikke kan få den hjælp, men det er sådan, det er besluttet, og det har de selv gjort.

-Jeg synes, det er godt, at Lone Ravn (S) vil tage kvalitetsstandarderne op til fornyet drøftelse i udvalget, men der er ikke noget nyt i det her. Det her serviceniveau har været gældende siden 2010, tordner Gyde Mortensen, og fortsætter.

Forleden fortalte JydskeVestkysten Haderslev om 79-årige Margrethe Bjørnholt, der var kommet hjem fra sygehuset efter en blodprop i hjertet og lungebetændelse. Margrethe Bjørnholt ville gerne have haft hjælp til at rede seng og til at tømme opvaskemaskine, men det kunne hun ikke få. Det undrede Lone Ravn (S), medlem af voksenudvalget, mens afdelingsleder Stig Jørgensen forklarede, at der beror på en individuel vurdering, hvad man kan få hjælp til.

Nogen har ansvaret

Lone Ravn (S) er sådan set ikke uenig med Gyde Mortensen i:

-Jeg ønsker ikke at drøfte personsager i avisen, men jeg mener også, der skal være mulighed for at få sin seng redt, det er ikke i orden, at en seng kun bliver redt hver 14. dag, sådan som borgeren fortalte forleden, og jeg ved, at der er mulighed for borgerne for at bytte sig til en ydelse, hvis de er visiteret til hjælp, og det besluttede vi jo netop for at få noget fleksibilitet. Derfor ønsker jeg, at vi får en drøftelse om det her i udvalget. det skal vi da, når vi hører om sådanne sager.

Gyde Mortensen synes det er glimrende, at udvalget tager en drøftelse, men hun synes der er en opgave mere:

-Hvis politikerne ikke mener, at lederne på området håndterer deres politik korrekt, så må de gå ind og sige det til ledelsen, men man kan altså bare ikke fralægge sig ansvaret. Det mener jeg er forkert.

Det mener Lone Ravn bestemt heller ikke at hun gør:

-Der er ingen tvivl om, at dialogen kan styrkes, og alle kan lære noget, fordi der er mulighed for at bytte sig til ydelser. Jeg vil også gerne pointere, at jeg bestemt heller ikke vil forsvare den borgerlige fællesgruppes budget for området. Jeg har stemt imod i byrådet, og jeg er ikke i tvivl om, at der skal flere penge til området, så der kan blive mere tid, fordi medarbejderne på området løber rigtig stærkt.