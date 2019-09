- Fordi det er deres positive indsats i forhold til kvaliteten af den kommunale sagsbehandling på miljø- og byggeområdet, der for alvor har rykket. Her ligger vi nu nummer 14 i hele landet, det er en højdespring på hele 29 pladser, siger H.P. Geil.

Vi har blandt andet indledt et samarbejde med Trekantområdet og de øvrige sønderjyske kommuner for at skaffe arbejdskraft.

Mange initiativer

75 lokale virksomheder på DI-området har deltaget i undersøgelsen, der kommer umiddelbart efter Haderslev Erhvervsråds egen tilfredshedsundersøgelse, som godt 400 virksomhederne i kommunen deltog i.

- Jeg glæder mig over, at DIs undersøgelse langt hen ad vejen bekræfter dette indtryk, siger H.P. Geil.

- Men når det er sagt, så viser en plads som samlet set nummer 34 jo også, vi kan blive bedre. Vi bestræber os konsekvent på at skabe forbedringer for erhvervsklimaet, og vi har løbende gjort det nemmere at drive virksomhed i kommunen. Det arbejde fortsætter naturligvis, og jeg håber, det kan ses af undersøgelsen blandt DIs medlemmer næste år, siger H.P. Geil.

Haderslev Kommune har siden sidste måling gennemført en række initiativer.

- Vi har i 2019 indgået samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner, så vores hjælp med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomheder nu både omfatter trekantområdet og Sønderjylland. Vi arbejder målrettet med at få skabt et godt samarbejde mellem skole og erhvervsliv, og så har vi styrket den tværgående sagshåndtering med god og tidlig dialog, der sikrer smidig og koordineret myndighedsbehandling, som er tilpasset den enkelte virksomhed, fortæller H. P. Geil, der er klar over, at der hele tiden er mulighed for at forbedring.