Tilfreds borgmester: Højskole er et plus for Gram

Gram: - Det er en fantastisk historie. For Gram og Haderslev Kommune.

En begejstret borgmester H. P. Geil (V) klapper i hænderne og er sammen med resten af økonomiudvalget klar til at stille en kommunegaranti på 700.000 kroner til Sønderjyllands Seniorhøjskole, der vil drive seniorhøjskole fra VUC Syds gamle bygninger på Åvej i Gram.

Garantien er til dækning af et lånetilbud fra en bank til køb af de tidligere VUC-bygninger, og den gives under forudsætning af, at Sønderjyllands Seniorhøjskole bliver anerkendt som statsanerkendt seniorhøjskole pr. 1. august 2020 og at kommunen får sikkerhed i ejendommen.

- Seniorhøjskolen vil slæbe folk til Gram, der skabes arbejdspladser, og så kommer der liv i VUC-bygningen. Den bliver et stort plus, siger H. P. Geil, der samtidig peger på, at Gram Slotskro også får gavn af skolen.

Der er nemlig ikke mulighed for at bo i de tidligere VUC-byninger, og derfor skal kursisterne bo og spise på Gram Slotskro.

Det er bestyrelsen bag Sønderjyllands Seniorhøjskole, der har henvendt sig og bedt om en kommunegaranti. Seniorhøjskolen har lige nu hjemme i Løgumkloster, hvor den siden august 2018 har afviklet kurser i den tidligere Løgumkloster Højskoles bygninger.