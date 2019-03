Tidligere transportminister: En stor dag for Haderslev

Folketingsmedlem Hans Christian Schmidt fra Venstre glædede sig onsdag over, at en ny motorvej kommer til at gå fra Haderslev til Give. Jeg satte i min tid som minister gang i VVM-redegørelsen, siger han. Den nye motorvej får stor betydning for Haderslev, der kommer til at ligge midt i et smørhul. Arkivfoto: Timo Battefeld

Folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) glæder sig over ny politisk aftale, som medfører, at der skal etableres en ny motorvej mellem Haderslev og Give. Haderslev kommer til at ligge midt i smørhullet, siger han.

En ny midtjysk motorvej kommer til at gå fra Haderslev til Give. Den nye motorvej kommer til at gå fra et sted mellem Christiansfeld og Haderslev Nord i Haderslev Kommune, oplyser tidligere transportminister, Hans Christian Schmidt (V) fra Vojens. - Det er en meget stor dag for Haderslev og hele regionen. Haderslev kommer til at ligge lige i smørhullet, og det vil få kolossal betydning for kommunen, siger Hans Christian Schmidt. Personligt er han meget stolt af, at det var ham, der som transportminister i 2016 igangsætte forundersøgelsen en nordlig del fra Give til Hobro og en VVM-redegørelse af den sydlige del fra Haderslev til Give.

Den nye motorvej er en stor dag for Haderslev og hele regionen. Hans Christian Schmidt (V), folketingsmedlem og tidligere transportminister

Pengene er sat af - Undersøgelsen forventes færdig her i 2019, og nu har vi sat pengene af, siger den tidligere minister, som oplyser, at en østlig linjeføring vil koste 5,792 milliarder kroner, mens en vestlig linjeføring ved en groft overslag er vurderet til omkring 7,5 milliarder kroner. - Denne motorvej har jeg længe kæmpet for at få, og også fra politisk side i Haderslev har man kæmpet for at få denne motorvej, som ikke blot aflaster E45, men som også vil få stor betydning for transportbranchen og skabe vækst i Haderslev Kommune, siger Hans Christian Schmidt. Den nye motorvejsforbindelse mellem Haderslev og Give er en del af en politisk aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.