Tidligere politiker beder om ydmyghed i skulptur-sag

Haderskev: Årene går og der sker en udvikling. Men man skal ikke bare rive ned og fjerne uden at tænke på historien, de mennesker, der har været involveret, og symbolikken.

sådan lyder det fra det tidligere radikale byrådsmedlem Karl Erik Olesen, der nu blander sig i debatten om Ole Videbæks skulptur, Nørreport, ved Christiansfeldvej. Et politisk flertal i udvalget for plan og miljøudvalget har ikke lyst på at at bruge 350.000 kroner på at genopføre den 7,2 meter høje skulptur på en anden plads, når etableringen af en ny rundkørsel går i gang. Den skal bare ned, og det er ubetænksomt, mener Karl Erik Olesen.

- Vi skal ikke stoppe udviklingen, men jeg bliver lidt skarp i tonen. Alle, der har retten og muligheden for at træffe afgørende beslutninger, bør være en lille smule ydmyge, inden de træffer beslutninger om at rive et hus eller en skulptur ned, siger Karl Erik Olesen, der peger på, at der var mennesker, der i forbindelse med Haderslev 700 års jubilæum i 1992, ydede en stor indsats for at få Nørreport og de to andre byporte ved Falck-rundkørslen og Ribe Landevej op.