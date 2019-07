Tidligere museumsdirektør modsætter sig nedrivning på Aastrupvej: En af Danmarks mest unikke villaveje

Haderslev: Den bevaringsværdige bygning på Aastrupvej 11 kan ende med at blive jævnet med jorden. Den tidligere købmand Torben Arevad har ansøgt om at nedrive bygningen, da han ønsker at udvide Kløften Park, som er opført på naboadressen Aastrupvej 13.

Den seneste til at modsætte sig dette forslag er nu den tidligere direktør for Sønderborg Slot Peter Dragsbo, som har sendt en indsigelse til Haderslev Kommune. Her skriver han, at Aastrupvej i hans øjne ikke blot er Sønderjyllands flotteste og bedst bevarede villastrøg men en af Danmarks mest unikke villaveje, ligesom han kalder vejen for en ''perle på nationalt plan''.

Og det mener han ikke, at vejen fortsat vil være, hvis bygningen på nummer 11 bliver revet ned.

- Begynder man først med ét hul, så kommer det næste, og så kommer det tredje. Det undrer mig, for Haderslev har været kendt i mange år for at passe godt på sine gamle bygninger. Jeg synes, at kommunen skal lave en bevarende lokalplan, siger han.

Det er en bygning, som ikke er specielt velplejet, så ville det ikke være fint at bygge nyt på adressen i stedet?

- Jamen, det er et velbygget hus, så det kan jo restaureres ligesom alle de andre huse. De ville være at grine lidt af de andre huse på vejen, hvis man rev det her hus ned, fordi det ikke er blevet malet i de seneste ti år. Det er ikke et forfaldent hus. Det ville være mere attraktivt end sådan nogle firkantede kasser, som man bygger rundtomkring, siger han.