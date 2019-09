Tidligere misbruger vil bare gerne have et normalt liv

Sagen kort

Den nu 33-årige mand blev anholdt både den 3. og den 5. juni. Han blev varetægtsfængslet den 6. juni og løsladt torsdag. Dommen på seks måneders fængsel indeholder en reststraf på 62 dage.Denne gang blev han blandt andet dømt for hærværk, besiddelse af en kniv, flere gange besiddelse af euforiserende stoffer, nogle færdselslovsovertrædelser samt fire tilfælde af hån, vold og trusler mod betjente.



En retspsykiatrisk erklæring konkluderede, at han hverken er sindssyg eller havde været det på gerningstidspunkterne. Men han kan have været påvirket af stoffer; dog ikke så meget, at det var en patologisk rus. Han er heller ikke retarderet.