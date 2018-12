Der er et godt fællesskab mellem de frivillige, der er en blandet skare af unge og ældre borgere, som gennem årene kommet til baller og andre arrangementer på Haderslevhus. Fra venstre Anker Birke, Jesper Weber, Mette Erlang, Erik Lund og Else Hansen. Sidstnævnte hjælper med at holde huset rent, og det er blevet noget nemmere, efter der er blevet ryddet op. - Vi har kørt otte containere med gammelt skidt og skrammel væk, fortæller Mette Geil Erlang. Foto. Dorthe Rasmussen