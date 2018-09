Testflyvninger med F-35 er udskudt et års tid

SKRYDSTRUP: På "godt naboskabs-mødet" torsdag eftermiddag fik naboerne at vide, prøveflyvningerne - de såkaldte perceptionsflyvninger - med F-35 i området er udskud på ubestemt tid.

- De sender et F-16 og et F-35 op i luften, men de ved ikke hvornår, bekræfter Thomas Jensen grundejerforeningen Bjergvang og Møllebakken.

På samrådet tidligere på ugen om F-35 spurgte folketingsmedlem Jesper Petersen (S) også til, hvornår prøveflyvningerne kommer.

- Hidtil har det heddet sig, at det vil blive i år. Forsvarsministeren svarede, at han ville have, at de nye flyveprofiler skal være klar inden da, og de vil de først være klar og klar til offentliggørelse på borgermødet den 6. december. Og ført derefter går man gå i gang med at lave en konkret aftale med et andet F-35 land om at få en flyver hertil. Så det betyder at det først kan blive næste år i stedet for 2018.

Flyprofilerne handler om, hvordan flyets opsætningen skal være med blandt andet afvejninger mellem støj og motorkraft.