Testflyvninger bekræfter: F-35 larmer dobbelt så meget som F-16

- Det i går var ikke de samlede fremtidige støjbillede. Det var ikke et forsøg på at give det samlede støjbillede, sagde Forsvarsministeriets koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen.

For F-16 var den højeste måling 91 decibel over Gabøl.

Forsvaret fremlagde de tørre tal fra de syv mikrofoner placeret ved syv landsbyer. Den højeste måling for F-35 var 94 decibel over Vedsted.

Mange naboer til Skrydstrup Flyvestation var mødt frem i messen for at høre om støjmålingen fra F-16 og F-35, som foregik onsdag den 22. maj. Foto: Jacob Schultz

Beregningerne gælder

Samtidig fastslog han, at målingerne ikke bliver brugt til at lave den kommende planlov eller kommissoriet, der skal ligge til grund for er erstatninger og kompensationer til de mest berørte naboer.

Det er stadig støjberegningerne. De blev også fremlagt. Her er der for F-35 beregnet at den vil larme mest over Over Jerstal; op til 100 decibel, med en usikkerhed på plus/minus fire decibel.

- Og afvisningsprofilerne larmer mere, indskød Per Pugholm Olsen.

Den endelige støjrapport ligger måske klar til september-oktober. Nogenlunde samtidig med kommissoriet. Begge dele bliver fremlagt på nye lokale borgermøder.

På mødet blev også fremlagt det foreløbige resultat af de borgerne subjektive oplevelse af demonstrationsflyvningerne. De viste, at F-35 blev oplevet som havende en højere lyd og flere vibrationer i alle områder. Men frekvensen blev oplevet forskelligt; både højere og lavere.