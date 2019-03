Opdateres

HOPTRUP: Lederen af den integrerede institution Børnehuset Chilli har nu fået svar på mistanken om mæslinger.

- Testen var heldigvis negativ. Det er glædeligt. Det letter det for nogen, at de ikke skal gå og tænke på det, siger Birgit Schjerning.

Det var et sygt barn i institutionen, som i sidste uge fik alarmklokkerne til at ringe. Forældrene til institutionens børn blev torsdag informeret om, at det kunne være mæslinger. Det blev bekræftet sammen dag, men det var for tidligt. Fredag var det heller ikke verificeret endnu. Først mandag eftermiddag kunne alarmen afblæses.

I mellemtiden nåede flere lokale forældre, at vaccinere deres børn.