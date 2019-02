Terrordømte somaliske brødre risikerer fem-seks års fængsel for omfattende databedrageri

16 personer landet over fik aflæst deres personlige oplysninger via monterede keyloggere på bibliotekers offentligt tilgængelig computere.

HADERSLEV: To brødre fra Aarhus får dom i dag i sagen om omfattende databedrageri for over otte millioner kroner og elektroniske krænkelser af 16 personer landet over.

Derfor er den forventede straf også i den høje ende, hvis de bliver dømt i alle 42 forhold eller bare dele af dem. Anklager Heidi Colbæk påstod under sin procedure i sidste uge mellem fem og seks års fængsel til begge brødre:

- Der er selvfølgelig forskel på deres roller; storebror havde en større rolle end lillebror.

Ud fra aflytning og vidneforklaringer kunne det tyde på, at det var storebror, som styrede bedragerierne og uddelegerede opgaverne.

Anklagemyndigheden har afventet udfaldet af sagen mod de to brødre. Flere andre personer er sigtet og har vidnet i sagen. Mindst fem kan forvente tiltaler efter dommen i dag.

Brødrene på 25 og 30 år er oprindeligt fra Somalia, men de er i dag danske statsborgere. Brødrene er tidligere dømt efter terrorparagraffen for at sende storebror i træningslejr hos terrorbevægelsen al-Shabaab i Somalia.

I marts 2017 blev der på bibliotekerne i Aabenraa og Haderslev fundet flere keyloggere monteret på de offentligt tilgængelige pc'er. Keyloggerne havde registreret alt det, brugerne havde indtastet. Det viste sig, at det var sket på i alt 16 biblioteker landet over. Blandt andet ved at bestille nye NemID nøglekort, flytte folks adresser og overtage deres telefonnumre, lykkedes det at lænse flere konti.

Retssagen begyndte i august ved Retten i Sønderborg.