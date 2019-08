Terminalstøjen fra F-35 basen er en højtryksrenser

De nye kampfly kan ikke overholde støjgrænserne. Men naboerne bliver skånet lidt for den daglige arbejdsstøj.

Støjen fra Fighter Wing Skrydstrup deles op i to. Terminalstøjen; det vil sige al den støj der er på basen, når flyene ikke er i luften, og så flystøjen. Det sidste bliver et problem med F-35.

Det første stort set ikke.

- Terminalstøjen bliver mindre end i dag, slog koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen fast.

Beregningerne for den fremtidige terminalstøj blev grundig gennemgået på borgermødet torsdag aften foran omkring 200 naboer til flybasen.

Syv boliger vil blive berørt af for høj terminalstøj. Men det kommer fra en uventet kilde.

- Bilvaskehallen giver den overskridelse ved højtryksrensning af køretøjer. Vi kikker på, om vi kan sætte støjskærme om eller flytte den.

Planlagte støjskærme og støjvolde er også en af forklaringerne på, at terminalstøjen ikke vil blive et problem. Der vil for eksempel blive konstrueret støjvolde af 190.000 kubikmeter jord omkring det nye F-35 område.

- Konklusionen er, at vi kommer til at larme en lille bitte smule mindre med F-35. Men om aftenen og natten kan vi ikke overholde støjgrænserne. Flystøjen giver en ret signifikant overskridelse for knap 900 boliger.