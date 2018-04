Tenna og Laura er kommet tættere på naturen

- Det betyder, at stierne bliver slået, men at der ellers ikke er noget, fortæller Asger Schmidt fra landsbyrådet, der gennem to år har arbejdet på at etablere stien og indgå aftalerne med lodsejerne, som stiforløbet krydser.

I høj sol og akkompagneret af solsortens triller blev Fole Skolespor lørdag formiddag indviet. Et halvt hundrede børn og voksne var mødt op foran skolen for at lytte til talerne og derefter drage ud i det sprøde forår på den første officielle tur.

Det er Fole Friskole og Fole Landsbyråd, der står bag etableringen af Fole Skolesti.Stien begynder ved Fole Friskole, hvor man også kan finde tur-foldere i en gul folderkasse. Initiativtagerne har modtaget mere end 400.000 kroner til projektet. Som en del af projektet bliver der mulighed for at købe fiskekort.

Plus for undervisning

For Line Schmidt fra Fole Friskole er den nye sti et plus for undervisningen:

- Vi kan skabe undervisning på en helt anden måde og give eleverne en anden oplevelse. Vi har et krav om at skulle give holdningsdannende undervisning, og det er præcis tilfældet med det, vi nu kan med stien, siger hun.

Borgmester H. P. Geil (V) var mødt op til indvielsen og var fuld af roser til de mange frivillige og til Fole:

- Det er jo fantastisk, hvad der sker her. Stort set hver tredje uge indvier I jo et eller andet. I sætter spor her, men så sandelig også i resten af Haderslev Kommune. Andre steder bliver der sat hegn op, her bliver naturen åbnet. Det er meget flot, sagde H. P. Geil blandt andet.