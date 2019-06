Telefonfixer holder også åbent om aftenen

En ny reparations-butik i Nørregade vil også have åbent om aftenen. Som indehaveren siger: - Vi er klar til at fixe telefonen, når folk har tiden til det.

HADERSLEV: Telefonfixer er rykket ind i den tidligere fiskebutik overfor Restaurant Fratelli i Nørregade.

Bag butikken står Ahmed Shahmard, der også driver butikken Danish Phone Repair i Sønderborg.

- Haderslev er min hjemby. Det er her, jeg bor , og jeg tror på, at der er basis for at åbne endnu en butik her i byen, fortæller Ahmed med et smil.

Til at styre forretningen i Haderslev har han hyret Payam Noori, der er uddannet elektronik-ingeniør og tidligere har drevet to lignende butikker i sit hjemland, Iran.

Payam har 12 års erfaring i at med at fixe telefoner og tablets, og han har lavet over 12000 reparationer af alle mærker.

Han kan fixe alt fra en skærmet skærm til lyd, lys, oplader og vandskadeproblemer med mere.

Payam deltager løbende på kurser for at holde sig opdatereret med det nyeste indefor mobiltelefoner og tablets.

Han har også været på kurser i Kina, Iran og Dubai.