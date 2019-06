Teenagetøser tiltalt for forsøg på røveri af Gucci taske

Sagen kort

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet den 1. januar i år. Det er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.Nævnet består af en dommer, som leder mødet, en repræsentant fra kommunen samt en ansat i politiet.



Af de 54 sager, der blev behandlet fra januar til marts, handlede de 49 om 10-14-årige børn.



Sager om personfarlig kriminalitet bliver henvist til behandling ved nævnet, hvis forholdet har udløst eller kunne udløse en fængselsstraf.



Loven om oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet blev vedtaget af Folketinget i december 2018 som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet.



Dansk Socialrådgiverforening har kritiseret loven for at være en de facto nedsættelse af den kriminelle lavalder, som jo er 15 år.