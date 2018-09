Teenagedreng er sigtet for sex med mindreårig

VOJENS: I sagen om mulig deling af en intim video, har politiet sigtet en ung mand under 18 år. Men teenageren har ikke haft noget med delingen af sexvideoen at gøre. Han optræder i den. Han er sigtet for at have haft sex med pigen, som er under 15 år.

- Men sagen er ikke afgjort endnu, fortæller vicepolitiinspektør Christian Østergaard.

Om drengen ender med at bliver dømt for noget, er ikke sikkert, hvis der var tale om frivillig sex. I lignende sager har domstolene før vurderet, at parterne var "jævnaldrende", når aldersforskellen har været få år, selvom de var henholdsvis over og under den kriminelle og seksuelle lavalder.

Til gengæld ser det ud til, at delingen af den intime video blev stoppet i opløbet. Det virkede åbenbart, at politiet for et par uger siden massivt advarede mod at udbrede optagelsen af de to teenagere, som havde sex et sted i Vojens-området.

- Optagelsen blev lagt på et lukket forum på nettet, hvor den blev slettet automatisk efter 24 timer. Og så var den i en meget dårlig kvalitet, så man ikke kunne se, hvad der sker, forklarer Christian Østergaard