Teaterformand: - Nogle af vores publikummer har lidt svært ved at læse indenad

HADERSLEV:- Desværre er der en del af vort publikum, der har lidt svært ved at læse indenad.

Det er ikke hverdagskost at høre en formand fyre sådan en sætning af i en beretning, men Peter Aldershaab, formand for teaterforeningen i Haderslev, stod fadder til ordene, da foreningen holdt generalforsamling.

Årsagen var en af den afsluttede sæsons forestillinger, julekabareten "Andens Verdenskrig."

- Mange troede fejlagtigt, at det var en forestilling om de fem forbandede år (besættelsesårene 1940-1945. Red.), forklarede Peter Aldershaab.

Han kunne til gengæld føje til, at de, der så kom og så forestillingen, havde fået sig et godt grin over skuespillerne Jacob Morild og Karsten Jansfort.

En af årets store begiveheder for foreningen var renoveringen af salen i Kulturhus Harmonien, der blev færdig i januar. Den har giver forbedret sceneteknik, og salen kan nu indrettes mere fleksibelt, så den kan tilpasses smalle forestillinger, som ikke kan forventes at fylde hele salen.