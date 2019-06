Team Rynkeby-motionist skal til Paris med guldsponsorat i ryggen

Haderslev: Thomas Axelsen er projekt-manager i virksomheden Lindab og skal sammen med tusind andre motionscykelryttere til Paris iført Team Rynkebys klædelige gule trikot. Hans arbejdsplads har meldt sig som guldsponsor på turen, der tages med Team Sønderjylland.

- Vi er i fuld gang med træningen og ender med at have cyklet ca 3.000 kilometer, inden den egentlige tur går i gang. Men det er ikke noget problem, fortæller Thomas Axelsen i en pressemeddelelse fra kommunikationsvirksomheden Kragelund Kommunikation A/S.

Sidste år var Lindab sølvsponsor af Team Rynkeby, men i år har virksomheden opgraderet til at være guldsponsor for at støtte op om Thomas Axelsen. Med opgraderingen fulgte print af det blå-hvide Lindab-logo på det SønderjyskE holds cykeltrøjer.

Team Rynkeby har afgang den 29. juni, hvor Thomas og Team Rynkeby Sønderjylland har over 1.200 km i vente på deres cykeltur, inden de når Paris.