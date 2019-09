Team Haderslev KFUM satser nu på ungdommen

- Der er virkelig meget håndbold i de unge spillere. De er talentfulde, men der er naturligvis et stort spring op til at spille senior, siger Thomas Brix.

HADERSLEV: Team Haderslev KFUM's U19-hold kvalificerede sig for nylig til at spille i 2. division. Klubben råder dog kun over ni spillere i den aldersgruppe. Derfor har man besluttet at trække holdet. I stedet indgår spillerne i den kommende sæson i seniortruppen i 3. division.

Udsving undervejs

- Det er nye tider i KFUM. For mig gælder det om at skabe et træningsmiljø, hvor kun de spillere, der møder op til træning, kommer på holdet. Taktisk og spillemæssigt er vi stadig bagud, men i de to træningskampe vi har spillet, er der blevet vist positive takter, tilføjer han.

Med så mange nye og unge spillere på holdet, er der endnu ikke opstillet en målsætning for den kommende sæson.

- Der vil undervejs komme store udsving. Processen er vigtig, og de unge skal have lov til at lave fejl. Det er længe siden, at der har været en så stor en talentmasse i KFUM. Nu skal de unge så bare have lidt hår på brystet, siger Thomas Brix.

SUS Nyborg - Team Haderslev KFUM

Håndbold, 3. division, mænd

Fredag 19.00, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter