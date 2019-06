Tattoo-tegner på Kløften: - Kunderne er så søde, og jeg lærer masser af dansk

HADERSLEV: - Det her er jo bare for sjov, siger Charles Bach, der sammen med Phimonthip Kancharattha, har været på Kløften Festival med en stand flere gange. Parret laver falske tatoveringer, og det er populært blandt festivalgæsterne, som står i kø alle tre dage.

Parret selv er vilde med Kløften Festival:

- Her har vi aldrig oplevet racisme det har vi desværre andre steder, men her folk er søde og åbne, fortæller Charles.

Det er thailandske Phimonthip enig i:

- Jeg kan godt lide at være her, fordi folk er søde, og så lærer jeg en masse dansk, siger den lille spinkle kvinde.

- De er på Kløften Festival, fordi gæsterne vil have at de skal være her, fortæller Lena Møller Sørensen. Hun administrerer boderne på pladsen, hvoraf de fleste er Kløftens egne, men der er enkelte kommercielle boder på MyBodypaint.

- Vi havde dem inde i 2016, og så i 2017 syntes vi, at det var vigtigere med anderledes mad. Men det syntes gæsterne ikke, så det endte med at de kom tilbage i 2018.

Charles husker godt, at han sidste år fik skældt ud af to københavnske kunder, som brokkede sig over, at de var væk i 2017, men da stod Lena i køen bagved.

- Så sagde jeg til dem, at det måtte de tale med hende om, griner Charles.

Parrets "tattoos" går væk i løbet af et par dage eller et par uger. Det afhænger af fugtighed og vejr. Men nogle bruger tegningerne til at vurdere, om de skal have en rigtig tatovering.