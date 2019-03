GRAM: Tandlægerne på Stadionvej havde indbrud onsdag eller torsdag. Der blev brækket et vindue op, og der blev stjålet maskiner for et større beløb.

- Det er specielt, når der bliver stjålet sådan noget udstyr. Der er ikke så mange, der kan bruge det, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Der er tale om tandlægeudstyr for et ukendt beløb. Indbruddet skete mellem onsdag klokken 17 og torsdag klokken 7.