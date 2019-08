Tallene taler klart: Aarø er blevet et hit

Over 17.000 passagerer rejse i juli måned med Aarø-færgen. Sommerturismen til Lillebæltsøen er steget kraftigt siden 2011.

Aarø: Dagligt må Aarøfærgen for tiden slå klappen i og beklage, at ikke alle kunne komme med i denne omgang, når 98 personer og 12 biler er gået og kørt ombord på den lille færge. Det er nemlig det maksimale, som færgen må bære, og derfor sejler den for tiden nærmest i pendulfart for at kunne følge med. 17.050 personer løste i juli måned i år billet til den lille ø i Lillebælt. Dermed tangerer juli måned i år igen sidste års ekstraordinere rekord på 17.485 personer. - Vi mærker herovre tydeligt, at Aarø er blevet populær. Mellem klokken 10 og klokken 15 sejler færgen jo nærmest uden ophold, siger overfartsleder og ejer af Aarø Camping, Jan Sejersen.

Juli måned er den største målt i besøgende til Aarø. Foto: Jacob Schultz

Stigning 65,8 procent Og interessen for at tage til Aarø i sær om sommeren er steget stærkt, hvis man ser på antallet af passagerer på færgen. Siden 2011 er der for juli måned gennem ni år sket en stigning i antallet af solgte færgebilletter på 65,8 procent. Stigningen er størst i juli måned, men også i månederne august, juni og septemper er antallet af passagerer øget siden 2011. I alt har færgen i år fragtet 53.534 personer til Aarø. Sidste år endte antallet med at være 86.822 solgte billetter. Også antallet af personbiler på øen stiger. I juli sejlede færgen 3.573 biler til øen, mens det i 2011 var 2.726 biler.

Dronningen og Puk Jan Sejersen peger på flere forskellige årsager til, at Aarø er blevet en populær sommerø. - Udsendelserne med Puk og Herman på Aarø gav et boost. Det kunne vi mærke. Det samme gjorde dronningens besøg. Uden de to begivenheder tror jeg ikke, at vi var kommet så vidt, siger Jan Sejersen. Det var tilbage i 2013. De mange turister er også baggrunden for, at der på Aarø nu er mere at komme efter. Her er både vinproduktion med egen restaurant, cafeer, ølbryggeri og meget andet, som er med til at tiltrække flere til Aarø.

Billige billetter og sti Halveringen af billetprisen til færgen mener Jan Sejersen også har spillet ind. Fra 2016 yder staten tilskud til færgedriften i perioden 16. marts til 30. november med undtagelse af skolernes sommerferie for på den måde at kunne bidrage til at forlænge turistsæsonen på øerne. - Og så har vi fået en cykelsti hele vejen fra Haderslev til Aarøsund. Desuden kan man få cykler gratis med herover. Det har helt sikkert også givet meget, fremhæver Jan Sejersen. Endelig peger Jan Sejersen på, at øen har en meget aktiv erhvervsgruppe, som får nye ideer og sætter nye skibe i søen. - Vi r også gode til at støtte hinanden, så vi sælger de lokale produkter og henviser til hinanden. Det er også en del af forklaringen.

