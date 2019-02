Talentakademi åbner med fem studerende

Akademiet bliver en kulturel pendant til det tidligere idrætsakademi, nu Talentcenter Haderslev, der i 1990erne blev etableret for at forhindre, at unge idrætsudøvere søgte mod større udfordringer i større byer.

Drama og musik

- Fra vi begyndte med musikalsk grundkursus i 1995, har 99 procent af de studerende, der kom, været fra det almene gymnasium, siger Jesper Ry, der selv er mønsterbyder: Som ung gik han på teknisk gymnasium.

Akademiet bygger på en drama- og musik- og sanglinje. Det betyder for de studerende, at de på gymnasiet skal vælger musik som studieretning eller drama som valgfag.

Ud over de to linjer bliver der tre fag, der vil ligge hen over hele forløbet: Performance, kreativitet og skabelse samt entreprenørskab.

Her skal eleverne lære at håndtere dem selv i en performance-situation, få styr på nerver og yde det optimale. Formålet er, at den unge lærer sig selv bedre at kende og blive i stand til at håndtere det at stå foran et publikum.

Eleverne skal også lære at få tingene til at ske, skabe deres egne projekter og være selvforvaltende. Det sidste sker på faget entreprenørskab, hvor de studerende lærer at holde styr på økonomi og søge fonde.

Ud over at der kommer studerende direkte fra katedralskolen, regner Jesper Ry med, at medlemmer af sangakademiet i Haderslev Domsogn også være vil at finde på akademiet til august.

Foruden katedralskolen står musikskolen, sangakademiet, forsøgsscenen og Talentcenter Haderslev bag det nye akademi.