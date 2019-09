Tårnhøj ejendomsskat: Ældre ægtepar mener de er ofre for kommunal fejl

Laue og Bodil Hansen kan ikke forstå, at Haderslev Kommune ikke retter den fejl, som hvert år koster dem mellem 10.000 og 13.000 kroner i for meget opkrævet ejendomsværdi. Kommunen skrev tæt-lav bebyggelse i stedet for åben-lav i lokalplanen, og derfor opkræves de for seks byggefelter i stedet for to. Foto: Jacob Schultz