TV2-ankermand i klassisk selskab

STARUP: En af dansk rocks veteraner får selskab af en prisbelønnet mezzosopran og tre klassiske musikere, når der er koncert i Starup Kirke den 28. februar.

TV2s sanger og ankermand Steffen Brandt er på turné med Andrea Pellegrini, og under koncerten byder de på klassisk og eksperimenterende musik samt tango og opera.

42-årige Andrea Pellegrini begyndte at spille klaver som syvårig og begyndte at modtage sangundervisning som 17-årig. Hun kom på det kongelige musikkonservatorium for at fortsætte på Operakonservatoriet i årene 2003-2006. Foruden det klassiske repertoire har Andrea Pellegrini beskæftiget sig med andre genrer og indspillet flere plader med den danske musiker Martin Hall, optrådt med TV2 og er medstifter af et tangorkester.

Foruden Steffen Brandt og Andrea Pellegrini medvirker harmonikaspilleren Bjarke Mogensen, cellisten Josefine Opsahl og den klassiske guitarist Thea Vesti Pedersen.

Koncerten "Rækker ud" begynder klokken 19.30.