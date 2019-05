Syv nabobyer måler lyden fra F-35

Afvigelser fra de kommende kampflys flyruter kan give et anderledes støjbillede.

SKRYDSTRUP: Når to norske F-35 på onsdag flyver over Sønderjylland og lander på Fighter Wing Skrydstrup, står syv mikrofoner klar til at måle lyden/støjen. De syv mikrofoner blev "placeret" på et borgermøde tilbage i januar. Her var omkring 230 af flybasens naboer var med til at finde de bedst egnede steder, hvor der ikke vil være for meget generende baggrundsstøj. I Over Jerstal er den lokale mikrofons kontaktperson Jan Pedersen, Skaus Vej 6. - Vi fandt frem til, at den ville stå fint ude hos mig. Jeg har to marker. Den vil stå fint i kløveret. Og så ligger det nogenlunde i indflyvningen, forklarer han. Selv vil han dog ikke stå ude ved mikrofonen onsdag. - Jeg står hjemme i min gårdsplads og lytter. Men der kommer jo de her folk, som står for lydmålingerne; de vil stå der hele dagen. Jeg skal skynde mig hjem fra arbejde. De flyver første gang 15.15. Jeg skal bare hjem og se, hvad det er for noget.

Her placeres mikrofonen i Skrydstrup onsdag. Kort: Forsvarsministeriet

Skal overholde flyruter Men selvom der bliver lavet nøjagtige målinger af støjen fra både F-35 og F-16 den dag, har han ikke de store forventninger. - Vi har boet der siden 2007. Problemet er jo egentlig, at i alle årene har de ikke kunnet finde ud af at overholde deres flyruter. Det er jeg ganske sikker på, at de godt kan på onsdag. Så jeg tror, vi vil synes; at det larmer jo ikke særligt meget. Men det vil jo nok være fordi, de lige pludselig kan finde ud af at overholde deres flyruter. Vi er jo vant til, at det larmer helt åndssvagt, fordi de flyver lige hen over tagryggen, når der ikke lige er journalister og alt muligt på. Så jeg tror, vi vil synes, at det kan vi sagtens levet med; for det larmer ikke særligt meget.

Her placeres mikrofonen i Vojens onsdag. Kort: Forsvarsministeriet

Over 100 decibel Han tror derfor ikke, at onsdagens flyvninger vil give et retvisende billede af fremtiden med F-35. - Man har jo hørt, at de skal larme helt åndssvagt, de F-35. Så det er jeg spændt på. Men jeg er endnu mere spændt på, når de engang kommer. For hvis de er lige så dårlige til at overholde de flyruter, de skal følge, så får vi et chok, når de bliver implementeret, vurderer Jan Pedersen og tilføjer: - Sidst vi havde natflyvning, der målte vi over 100 decibel, og det må de i hvert fald ikke. Det kan vi stå og måle i vores gårdsplads, på trods af at de siger, at der har de aldrig fløjet. Det larmer mere, end man lige tror. Allerede torsdag aften fremlægges resultatet af onsdagens målinger på et offentligt møde på Fighter Wing Skrydstrup.

Her placeres mikrofonen i Marstrup onsdag. Kort: Forsvarsministeriet

Her placeres mikrofonen i Bevtoft onsdag. Kort: Forsvarsministeriet

Her placeres mikrofonen i Gabøl onsdag. Kort: Forsvarsministeriet

Her placeres mikrofonen i Vedsted onsdag. Kort: Forsvarsministeriet