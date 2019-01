Syv mikrofoner skal fange støj fra norsk F-35

Interessen for at placere mikrofoner til demonstrationsflyvningen med et F-35 var overvældende. Omkring 230 naboer til Fighter Wing Skrydstrup mødte op.

Cirka 230 naboer til Fighter Wing Skrydstrup deltog i onsdagens arbejdsmøde på flybasen. 212 havde tilmeldt sig, men flere end ventet dukkede op.

Aftenens opgave var at fordele syv mikrofoner, som skal opfange lyden eller støjen fra et F-16 og et norsk F-35. Nordmændene udlåner i maj sidstnævnte til to prøveflyvninger og en opstart med efterbrænder. En pilot fra den lokale flybase flyver så først en rute med et F-16 efterfulgt af et norsk F-35; og så en ny rute med F-16 efterfulgt af F-35.

Det blev der stillet mange spørgsmål til. Nogle af flybasens naboer var utilfredse med de ruter, som var planlagt. Men ruterne - som blandt andet går rundt om landsbyerne Over Jerstal og Bevtoft - svaret til cirka 80 procent af de flyvninger, som F-16 flyene flyver nu.

- Vi har valgt et repræsentativt udsnit af der, hvor vi flyver mest forklarede aftenens vært, generalmajor og generaldirektør Henrik Raatræ Lundstein fra forsvarets Nyt Kampfly Program.

En beboer fra landsbyen Vedsted klagede over at F-16 flyene havde taget hans flagstangsknop, og at de lyste ind i hans stue under landing.